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Клуб из Испании пытался перехватить Гайча у ЦСКА. Но форвард поедет в Россию

07:38
Адольфо Гайч. Фото Instagram
Адольфо Гайч. Фото Instagram
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Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч мог продолжить карьеру в Испании. По информации SuperDePorte, «Леванте» был заинтересован в 21-летнем аргентинце, который в итоге перейдет в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что красно-синие заплатят за Гайча 8,5 миллиона евро. Сообщается, что в сделку включен пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от последующей продажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на 5 лет.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

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