Летнее трансферное окно-2024 стало вторым в истории по общей сумме сделок

Согласно отчету ФИФА, опубликованному на официальном сайте организации, текущее трансферное окно стало рекордным по количеству международных переходов игроков.

Максимальное количество сделок совершили клубы Англии, которые купили 526 футболистов (общая сумма — 1,69 миллиарда долларов) и продали 523 (1,25 миллиарда). Эти показатели стали рекордными среди всех государств мира нынешним летом.

После Англии самые большие траты зафикированы у клубов Италии (825 миллионов долларов) и Франции (697 миллионов). Наибольшую общую сумму от продаж футболистов после англичан получили французские (756 миллионов) и испанские (556 млн) клубы.

Всего на данный момент совершено более 10,9 тысячи трансферов между разными странами. Общая сумма сделок в мужском футболе составила 6,4 миллиардов долларов, что является вторым по величине показателем в истории.