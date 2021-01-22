«Лестер» снова попытается арендовать Эриксена
20:28
«Лестер» рассматривает вариант аренды хавбека «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail. Ранее появилась информация, что «лисы» решили отказаться от аренды из-за высокой зарплаты 28-летнего датчанина (340 тысяч евро в неделю), однако по новым данным клуб еще рассматривает различные варианты.
Эриксен может заменить в «Лестере» травмированного Денниса Прата.
Ранее сообщалось, что сам Эриксен хочет вернуться в «Тоттенхэм», за который выступал с 2013 по 2020 год.
В сезоне-2020/21 Эриксен провел 14 матчей в составе «Интера» и не отметился результативными действиями.
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