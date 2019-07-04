"Лестер" подписал лучшего бомбардира "Ньюкасла" в прошлом сезоне

Форвард Айосе Перес перешел из "Ньюкасла" в "Лестер", сообщает официальный сайт "лис". Контракт с 25-летним испанцем рассчитан на четыре года.

По информации СМИ, "Лестер" заплатил около 33,4 миллиона евро "Ньюкаслу" за Переса.

В прошедшем сезоне нападающий провел 41 матч за "Ньюкасл", в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Ранее он выступал за "Тенерифе".

Leicester City Football Club is delighted to confirm the signing of Spanish forward @AyozePG! 📝#HolaPérez — Leicester City (@LCFC) 4 июля 2019 г.

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