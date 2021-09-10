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«Лестер» планирует подписать Берарди в зимнее трансферное окно

11:23

«Лестер» интересуется нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Calciomercato.

По информации источника, английский клуб планирует сделать предложение по 27-летнему итальянцу в зимнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Милан» и «Фиорентина», а «Сассуоло» требует за игрока около 40 миллионов евро.

Берарди — воспитанник «Сассуоло». 27-летний итальянец не принимал участия в официальных матчах сезона-2021/22, в прошлом сезоне форвард забил 17 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за команду, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/milan-berardi-ecco-cosa-sta-succedendo-la-nuova-valutazione-del--62633

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Иван Торопцев все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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