«Лестер» планирует подписать Берарди в зимнее трансферное окно

«Лестер» интересуется нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Calciomercato.

По информации источника, английский клуб планирует сделать предложение по 27-летнему итальянцу в зимнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Милан» и «Фиорентина», а «Сассуоло» требует за игрока около 40 миллионов евро.

Берарди — воспитанник «Сассуоло». 27-летний итальянец не принимал участия в официальных матчах сезона-2021/22, в прошлом сезоне форвард забил 17 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за команду, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.