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«Лестер» отказался от трансфера Демирала из-за его травмы

17:57
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«Лестер» потерял интерес к защитнику «Ювентуса» Мериху Демиралу из-за его травмы, сообщает Sky Sports.

Ранее английский клуб рассматривал возможность трансфера игрока.

У 21-летнего турка диагностировано повреждение крестообразной связки и мениска после столкновения в матче 19-го тура серии А против «Ромы» (2:1). Защитник пропустит остаток сезона и рискует не поехать на чемпионат Европы-2020.

В текущем сезоне Демирал провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

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