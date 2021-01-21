«Лестер» отказался от аренды Эриксена из-за его высокой зарплаты
22:35
Аренда полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена в «Лестер» сорвалась, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, «лисы» рассматривали аренду 28-летнего датчанина, однако клуб оттолкнула зарплата игрока в 340 тысяч евро в неделю. сам «Интер» хотел бы продать хавбека.
Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек хочет вернуться в «Тоттенхэм», который готов взять игрока в аренду. В сезоне-2020/21 Эриксен провел 14 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
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