«Лестер» отказался от аренды Эриксена из-за его высокой зарплаты

Аренда полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена в «Лестер» сорвалась, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, «лисы» рассматривали аренду 28-летнего датчанина, однако клуб оттолкнула зарплата игрока в 340 тысяч евро в неделю. сам «Интер» хотел бы продать хавбека.

Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек хочет вернуться в «Тоттенхэм», который готов взять игрока в аренду. В сезоне-2020/21 Эриксен провел 14 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.