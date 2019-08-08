21:19 | Футбол — Трансферы

"Лестер" объявил о переходе Прата

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Полузащитник Деннис Прат стал игроком "Лестера", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Сампдорию".

Контракт рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, она составила 19 миллионов фунтов.

25-летний бельгиец в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Сампдорию" и забил два мяча при трех голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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