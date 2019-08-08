"Лестер" объявил о переходе Прата

Полузащитник Деннис Прат стал игроком "Лестера", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Сампдорию".

📝 Get to know #lcfc's new No.2️⃣6️⃣... — Leicester City (@LCFC) August 8, 2019

Контракт рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, она составила 19 миллионов фунтов.

25-летний бельгиец в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Сампдорию" и забил два мяча при трех голевых передачах.

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