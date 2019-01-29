"Лестер" не хочет менять Силву на Тилеманса

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль опроверг слухи о том, что клуб может обменять Адриэна Силву на полузащитника "Монако" Юри Тилеманса. По данным французских СМИ, такого обмена хочет главный тренер монегасков Леонарду Жардим.

– Тилеманс хороший качественный игрок, но у нас есть Силва, – цитирует A Bola Пюэля. – А все остальное – слухи. Я доволен Адриэном, потому что он расширяет возможности команды. Его характеристики отличаются от данных других игроков. Думаю, мы можем в будущем давать больше игрового времени Силве. Нашей команде нужен баланс.