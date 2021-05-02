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«Лестер» лидирует в борьбе за Сумаре из «Лилля»

03:37
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Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Лестер» лидирует в гонке за 22-летнего француза, который является главной трансферной целью «лис».

В текущем сезоне Сумаре провел 39 матчей за «Лилль», в которых сделал голевую передачу и заработал 4 желтые карточки.

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