"Лестер" купил Тилеманса у "Монако" за рекордную для себя сумму

Полузащитник Юри Тилеманс перешел из "Монако" в "Лестер", сообщает официальный сайт монегасков. По информации СМИ, "лисы" заплатили за 22-летнего бельгийца 40 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордом для клуба. Контракт с хавбеком рассчитан на четыре года.

– Считаю, что у "Лестера" есть все возможности для достижения чего-то особенного, все игроки бьются за результат. Я действительно не могу дождаться, когда вновь сыграю за этот клуб. Сделаю все возможное, чтобы помочь своим одноклубникам, – приводит слова Тилеманса пресс-служба "Лестера".

Тилеманс выступал на правах аренды за "Лестер" с января 2019-го, провел за команду 13 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce le transfert de Youri Tielemans à Leicester City. Le joueur s’engage définitivement avec le club anglais où il était prêté depuis janvier. Le Club lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure !https://t.co/QPuuFagFOb — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 8 июля 2019 г.

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