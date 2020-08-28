«Лестер» интересуется Тальяфико и Гозенсом

«Лестер» начал искать замену перешедшему в «Челси» защитнику Бену Чилвеллу, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, «лисы» рассматривают варианты с Николасом Тальяфико из «Аякса» и Робином Гозенсом из «Аталанты». Проблемой может стать то, что оба клуба намерены запросить около 44 млн евро — это больше, чем «Лестер» готов потратить.

В сезоне-2019/20 27-летний Тальяфико провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал результативную передачу, а также заработал 12 желтых карточек.

26-летний Госенс в 43 матчах забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.