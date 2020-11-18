«Лестер» и «Ньюкасл» интересуются 18-летним защитником «Спортинга»

Защитник «Спортинга» Нуну Мендеш может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 18-летним португальцем интересуется «Лестер» и «Ньюкасл». При этом в контракте игрока прописана стоимость выкупа в размере 44,7 миллиона евро, хотя португальский клуб готов продать игрока за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Мендеш провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.