«Лестер» и «Ньюкасл» интересуются 18-летним защитником «Спортинга»
22:49
Защитник «Спортинга» Нуну Мендеш может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, 18-летним португальцем интересуется «Лестер» и «Ньюкасл». При этом в контракте игрока прописана стоимость выкупа в размере 44,7 миллиона евро, хотя португальский клуб готов продать игрока за 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Мендеш провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
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