"Лестер" и "Боруссия" заинтересованы в колумбийском нападающем "Рейнджерс"

Форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос уверен, что он покинет Шотландию этим летом. В услугах 22-летнего колумбийца заинтересован "Лестер" и ряд немецких клубов, в том числе и дортмундская "Боруссия", сообщает Sky Sports.

– Мной интересуется множество команд и многие из них наблюдали, как я играю. Скорее всего, мой трансфер состоится уже этим летом, – заявил Морелос в эфире колумбийской радиостанции.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел за "Рейнджерс" 40 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач.​