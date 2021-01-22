Лещенко считает переход Кокорина в «Фиорентину» потерей для «Спартака»

Народный артист России Лев Лещенко в интервью «СЭ» прокомментировал переход форварда «Спартака» Александра Кокорина «Фиорентину».

— Абсолютно правильное решение. Здесь шлейф нехороший в плане нравственных аспектов. Хотя, считаю, это достаточно странная история со стулом, которую можно было на тормозах спустить, потому что у нас не только дерутся в ресторанах, а зачастую бывают случаи с летальным исходом.

Поскольку есть такая тенденция по отношению к Кокорину и Мамаеву, думаю, есть смысл начать продолжить заграницей, потому что он настоящий большой футболист, который здесь просто не сможет раскрыться по ряду причин.

Там он драться не будет, и провоцировать на драки его тоже никто не будет. Это потеря для «Спартака», и была бы потеря для любой российской команды. У нас очень не достает профессиональных игроков такого штучного товара. Кокорин — стабильный человек и талантливый футболист, он это доказал, несмотря на то, что год не занимался футболом. Считаю, что он имеет право играть в сборной, — заявил Лещенко.

В четверг «Спартак» объявил о достижении договоренности с итальянским клубом о переходе нападающего Александра Кокорина.

Форвард выступал за московский клуб с августа 2020 года. Кокорин провел за красно-белых 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

В настоящий момент «Фиорентина» находится на 14-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 18 очков.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что итальянские биатлонисты Лукас Хофер и Доротея Вирер будут следить за выступлениями Кокорина в Италии.

(Екатерина Звенигородская)