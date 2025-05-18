Лерой Сане может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане может вернуться в АПЛ, сообщает Bayern Insider.

По информации источника, 29-летний немец недоволен условиями нового контракта, который ему предложили мюнхенцы. Действующее соглашение Сане истекает летом этого года.

Интерес к вингеру проявляет «Ньюкасл». Ранее футболист уже играл в АПЛ — с 2016 по 2020 годы он представлял «Манчестер Сити».

Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 38 миллионов евро.