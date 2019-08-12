Лерис сменил "Кьево" на "Сампдорию"

Нападающий Мехди Лерис стал игроком "Сампдории", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Кьево". Контракт рассчитан на пять лет.
📄 #Leris joins #Sampdoria! The midfielder has signed for the club on a permanent basis from @ACChievoVerona.— Sampdoria English (@sampdoria_en) August 12, 2019
➡️ https://t.co/h9az4FFP0k pic.twitter.com/nHt4qxmtav
21-летний футболист в прошлом сезоне провел 24 матча за "Кьево" и забил один мяч при двух голевых передачах.
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Загрузка...