Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

L'Equipe: «Ювентус» провел переговоры с отцом Месси. В команде уже есть Роналду

22:33
Лионель Месси. Фото L'Equipe.
Лионель Месси. Фото L'Equipe.
Теги:

«Ювентус» интересуется форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает L'Equipe.

Сообщается, что «Юве» провел переговоры с отцом игрока. Итальянский клуб хотел бы создать атакующий дуэт с участием Месси и Криштиану Роналду, чтобы выиграть Лигу чемпионов. На игрока также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Ранее аргентинец сделал запрос о расторжении контракта, но «Барселона» ответила отказом. Клуб готов продать его только за 700 миллионов евро.

Президент клуба Жозеп Мария Бартомеу считает, что футболист является ключевым для команды под руководством нового главного тренера Роналда Кумана.

33-летний Лионель Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе он шесть раз получал «Золотой мяч».

Опрос

проголосовало: 6222
Все опросы
Месси уйдет из «Барселоны»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Месси и «Барселона»: Лео покинет клуб?




Прямой эфир
Прямой эфир