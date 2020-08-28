L'Equipe: «Ювентус» провел переговоры с отцом Месси. В команде уже есть Роналду

«Ювентус» интересуется форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает L'Equipe.

Сообщается, что «Юве» провел переговоры с отцом игрока. Итальянский клуб хотел бы создать атакующий дуэт с участием Месси и Криштиану Роналду, чтобы выиграть Лигу чемпионов. На игрока также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Ранее аргентинец сделал запрос о расторжении контракта, но «Барселона» ответила отказом. Клуб готов продать его только за 700 миллионов евро.

Президент клуба Жозеп Мария Бартомеу считает, что футболист является ключевым для команды под руководством нового главного тренера Роналда Кумана.

33-летний Лионель Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе он шесть раз получал «Золотой мяч».