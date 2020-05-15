L'Equipe: Мбаппе не перейдет в «Реал» летом. Все дело в коронавирусе

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не покинет парижский клуб как минимум еще один сезон, утверждает L'Equipe. Форварда хочет подписать «Реал», однако препятствием для трансфера стала пандемия коронавируса. Мбаппе рассчитывает провести еще год на привычном месте, пока ситуация в мире не стабилизируется.

Тем не менее, «Реал» не хочет отказываться от покупки чемпиона мира-2018 и предпримет новые попытки в 2021 году.

При этом контракт Мбаппе рассчитан до 2022 года, и француз пока не горит желанием продлевать его. Вероятно, он согласится на подписание, если «ПСЖ» согласится взамен прописать в контракте приемлемые отступные.