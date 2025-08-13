L'Equipe: Доннарумма договорился с «Манчестер Сити»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма достиг соглашения о личных условиях с «Манчестер Сити», сообщает L'Equipe

По информации источника, агент итальянского вратаря, Энцо Райола, уже несколько месяцев ведет переговоры с клубами из Манчестера. «Горожане» начнут активную работу по этому трансферу, когда будет согласован уход Эдерсона из английского клуба.

«ПСЖ» хочет получить за Доннарумму около 55 миллионов евро. Итальянец выступает за парижскую команду с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Доннаруммы в 40 миллионов евро.