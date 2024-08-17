Лепехин считает, что Иван Сергеев еще может пригодиться «Зениту»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал иформацию об интересе ЦСКА к форварду петербургского клуба Ивану Сергееву.

«Нужно ли его продавать? Это решать руководству клуба. Да, болельщики могут говорить, что он мало забивает, но это лишь поверхностный взгляд на ситуацию. Иван — довольно качественный форвард, который может усилить игру команды даже если выйдет на замену. А в «Зените» выиграть конкуренцию за право выйти на поле даже во втором тайме довольно сложно, поскольку команда очень хорошо укомплектована. Сергеев постоянно отличается результативностью — это очень хорошее качество для нападающего, он пригодится любой команде РПЛ, если в итоге уйдет из «Зенита», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

29-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.