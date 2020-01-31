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Лемпти может перейти из «Челси» в «Брайтон»

10:42
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Защитник «Челси» Тарик Лемпти может перейти в «Брайтон», информирует Goal. По данным источника, игрок оповестил тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда о своем решении после отказа заключить новый контракт с клубом.

Новая цель английского футболиста — «Брайтон». Клуб не мог найти правого защитника в течение двух последних трансферных окон и пообещал 19-летнему Лэмпти больше игрового времени, чтобы проявить себя под руководством Грэма Поттера. На данный момент сумма трансфера не разглашается.

В этом сезоне защитник появился на поле три раза, один из которых — победный матч «Челси» против «Халл Сити» в Кубке Англии (2:1).

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