Лэмпард прокомментировал покупку Зиеха

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о полузащитнике «Аякса» Хакиме Зиехе, который перейдет к «синим» летом 2020 года.

— Впервые я заметил Хакима в прошлом сезоне, когда «Аякс» неожиданно дошел до полуфинала в Лиге чемпионов, — приводит Sky Sports слова Лэмпарда. — Он показывал выдающуюся игру, особенно против «Тоттенхэма». В этом сезоне мы дважды играли с «Аяксом» в Лиге чемпионов, так что мне удалось изучить Зиеха получше. У него прекрасная левая нога, в основном он играет справа, хотя умеет действовать и под нападающим. В этом году мы часто испытывали проблемы с доведением мяча до чужой штрафной. Хаким — определенно именно тот игрок, который добавит нам креатива в этом плане. Он и забивает, и отдает голевые передачи. Понимаю, что он перейдет к нам не сейчас, а только летом. Уверен, что и команда, и болельщики с нетерпением ждут этого момента.

В четверг «Челси» объявил о покупке 26-летнего Зиеха. Лондонцы заплатят «Аяксу» за марроканца 40 миллионов евро, еще 4 миллиона голландский клуб может получить в случае удачных выступлений футболиста за английскую команду. Контракт Зиеха с «Челси» вступает в силу с июля 2020 года и действует до конца июня 2022 года. Остаток сезона-2019/20 полузащитник проведет в «Аяксе».