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Сегодня, 04:03

Лэмпард отговорил Деле Алли переходить в чемпионат Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Деле Алли.
Фото Instagram

Полузащитник Деле Алли мог в январе перейти в чемпионат Франции. Как сообщает L'Equipe, 25-летний англичанин мог вместо «Эвертона» присоединиться к одному из клубов лиги 1.

Деле Алли. «Эвертон» объявил о переходе Деле Алли

«Лиону», «Марселю», «Монако», «Ницце», «Ренну», «Лиллю» и «ПСЖ» была предложена возможность подписать 25-летнего игрока сборной Англии. «Шпоры» хотели отдать игрока в аренду, выплачивая при этом часть зарплаты.

Сам Алли был за переезд во Францию. Однако после того, как новым тренером «Эвертона» стал Фрэнк Лэмпард, игрок изменил решение, чтобы поработать с эск-игроком сборной Англии.

В этом сезоне Алли сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну голевую передачу.

Деле Алли
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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