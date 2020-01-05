Лэмпард хочет видеть Алабу в «Челси»

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Mirror, интерес к 27-летнему австрийцу проявляет «Челси». Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет найти нового крайнего защитника, поскольку не рассчитывает на Маркоса Алонсо.

Отметим, что у Алабы контракт с «Баварией» рассчитан еще на полтора года. Ожидается, что «Челси» будет готов потратить на трансфер австрийца 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Алаба провел в чемпионате Германии 12 матчей, забил один мяч.