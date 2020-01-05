Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Лэмпард хочет видеть Алабу в «Челси»

13:44
Теги:

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Mirror, интерес к 27-летнему австрийцу проявляет «Челси». Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет найти нового крайнего защитника, поскольку не рассчитывает на Маркоса Алонсо.

Отметим, что у Алабы контракт с «Баварией» рассчитан еще на полтора года. Ожидается, что «Челси» будет готов потратить на трансфер австрийца 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Алаба провел в чемпионате Германии 12 матчей, забил один мяч.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир