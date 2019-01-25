23:30 25 января | Футбол — Трансферы

"Лех" объявил о подписании Жамалетдинова

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"Лех" объявил о переходе из ЦСКА российского нападающего Тимура Жамалетдинова. Форвард будет выступать за "Лех" на правах аренды до конца сезона. В соглашении прописана опция выкупа. 

В текущем сезоне Жамалетдинов провел в составе армейцев 15 матчей и забил 3 гола. 

Таблица переходов РПЛ

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