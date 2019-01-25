"Лех" объявил о подписании Жамалетдинова

"Лех" объявил о переходе из ЦСКА российского нападающего Тимура Жамалетдинова. Форвард будет выступать за "Лех" на правах аренды до конца сезона. В соглашении прописана опция выкупа.

В текущем сезоне Жамалетдинов провел в составе армейцев 15 матчей и забил 3 гола.

Таблица переходов РПЛ