"Лех" объявил о подписании Жамалетдинова

"Лех" объявил о переходе из ЦСКА российского нападающего Тимура Жамалетдинова. Форвард будет выступать за "Лех" на правах аренды до конца сезона. В соглашении прописана опция выкупа.
В текущем сезоне Жамалетдинов провел в составе армейцев 15 матчей и забил 3 гола.
OFICJALNIE! Тимур, добро пожаловать в Леху! 🔵⚪🚂– Lech Poznań (@LechPoznan) 25 января 2019 г.
Więcej informacji: https://t.co/1WYRAnvZ08 pic.twitter.com/FSPBhVN3W5
✍ 🔵⚪ pic.twitter.com/YxtCHBg4pO– Lech Poznań (@LechPoznan) 25 января 2019 г.
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