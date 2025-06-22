Le Parisien: Погба станет игроком «Монако»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба подпишет контракт с «Монако», сообщает Le Parisien.

По информации источника, соглашение монегасков с 32-летним французом будет рассчитано на два сезона.

29 февраля 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев, в связи с чем он истек в марте 2025 года.

Последним клубом Погба был «Ювентус», который расторг с ним контракт в декабре 2024 года.