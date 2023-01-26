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Сегодня, 16:22

Лайдуни близок к переходу в «Унион»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Лидер «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лайдуни близок к переходу в клуб «Унион» Берлин, который идет на втором месте в немецкой бундеслиге.

Как стало известно «СЭ», до конца недели лучший игрок Туниса 2022 года должен пройти медосмотр. Если все пройдет успешно, то Лайдуни покинет «Ференцварош» уже в это трансферное окно.

Предполагаемая сумма трансфера оценивается в 4-5 миллионов евро, а зарплата игрока в Германии может составить 800 000 — 900 000 евро.

В матче против «Залаэгерсега», в котором «Ференцварош» победил 2:1, Лайдуни вышел лишь на замену и провел на поле всего 15 минут, что косвенно подтверждает его скорый уход.

Напомним, что кандидатуру полузащитника рассматривал «Локомотив», но после срыва перехода Дмитрия Баринова в «Бешикташ» она отпала.

Аисса Лайдуни
Футбол
ФК Унион Берлин
ФК Ференцварош
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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