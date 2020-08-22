Лаутаро Мартинес остается приоритетной целью «Барселоны»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес остается трансферной целью «Барселоны» в текущее трансферное окно, сообщает Forbes.

После назначения Роналда Кумана новым главным тренером каталонцев приоритета клуба не изменились. Ранее в СМИ была информация, что представители испанского клуба уже контактировали с агентом 23-летнего форварда.

В прошлом сезоне серии А аргентинский нападающий провел 35 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.