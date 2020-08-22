Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Лаутаро Мартинес остается приоритетной целью «Барселоны»

17:28

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес остается трансферной целью «Барселоны» в текущее трансферное окно, сообщает Forbes.

После назначения Роналда Кумана новым главным тренером каталонцев приоритета клуба не изменились. Ранее в СМИ была информация, что представители испанского клуба уже контактировали с агентом 23-летнего форварда.

В прошлом сезоне серии А аргентинский нападающий провел 35 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир