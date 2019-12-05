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Лаутаро Мартинес не планирует покидать «Интер». Им интересуется «Ман Сити»

21:55
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес не уйдет из миланской команды до конца текущего сезона, утверждает Manchester Evening News. По информации СМИ, 22-летний аргентинец заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что на Мартинеса претендует «Манчестер Сити». Контракт нападающего с «Интером» действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес провел за миланскую команду 19 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса из «Интера»

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