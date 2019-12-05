Лаутаро Мартинес не планирует покидать «Интер». Им интересуется «Ман Сити»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес не уйдет из миланской команды до конца текущего сезона, утверждает Manchester Evening News. По информации СМИ, 22-летний аргентинец заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что на Мартинеса претендует «Манчестер Сити». Контракт нападающего с «Интером» действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес провел за миланскую команду 19 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса из «Интера»