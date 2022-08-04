ЛАСК подтвердил переход Кечкеша в качестве свободного агента

Защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш подписал контракт с ЛАСКом, сообщается на официальном сайте австрийского клуба.

Соглашение с 26-летним венгром рассчитано до лета 2026 года. На сайте ЛАСКа отмечается, что игрок перешел в качестве свободного агента.

Ранее агент игрока заявлял, что защитник не будет приостанавливать соглашение с «Пари НН».

Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.