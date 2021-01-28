Лапорта и Тускетс конфликтуют из-за трансфера Гарсии в «Барселону»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс и кандидат на этот пост Жоан Лапорта конфликтуют из-за трансфера защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии, сообщает Marca.

Лапорта считает, что Тускетс ведет себя не в интересах клуба. Функционер в свою очередь пытается напомнить кандидату, что его мнение пока не влияет на окончательное решение. Таким образом, «Барселона» не будет подписывать Гарсию в ближайшее трансферное окно.

27 января еще один кандидат в президенты Виктор Фонт заявил, что каталонцы должны приобрести 20-летнего защитника.