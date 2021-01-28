Лапорта и Тускетс конфликтуют из-за трансфера Гарсии в «Барселону»
Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс и кандидат на этот пост Жоан Лапорта конфликтуют из-за трансфера защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии, сообщает Marca.
Лапорта считает, что Тускетс ведет себя не в интересах клуба. Функционер в свою очередь пытается напомнить кандидату, что его мнение пока не влияет на окончательное решение. Таким образом, «Барселона» не будет подписывать Гарсию в ближайшее трансферное окно.
27 января еще один кандидат в президенты Виктор Фонт заявил, что каталонцы должны приобрести 20-летнего защитника.
Гарсия является воспитанником «Барселоны». Он перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году. В нынешнем сезоне защитник провел 8 матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.
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