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Лапорта и Тускетс конфликтуют из-за трансфера Гарсии в «Барселону»

12:38
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Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс и кандидат на этот пост Жоан Лапорта конфликтуют из-за трансфера защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии, сообщает Marca.

Лапорта считает, что Тускетс ведет себя не в интересах клуба. Функционер в свою очередь пытается напомнить кандидату, что его мнение пока не влияет на окончательное решение. Таким образом, «Барселона» не будет подписывать Гарсию в ближайшее трансферное окно.

27 января еще один кандидат в президенты Виктор Фонт заявил, что каталонцы должны приобрести 20-летнего защитника.

Гарсия является воспитанником «Барселоны». Он перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году. В нынешнем сезоне защитник провел 8 матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.

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