Лападула стал игроком «Беневенто»
21:59
Нападающий Джанлука Лападула перешел в «Беневенто». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.
? BENVENUTO GIANLUCA?— Benevento Calcio (@bncalcio) September 2, 2020
?? #BENVENUTOLAPADULA #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio
? Leggi il comunicato sul nostro sito ufficiale
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30-летний итальянец перешел из «Дженоа». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Лечче». В 27 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей.
В следующем сезоне «Беневенто» будет выступать в серии А.