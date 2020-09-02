Лападула стал игроком «Беневенто»

Нападающий Джанлука Лападула перешел в «Беневенто». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.

30-летний итальянец перешел из «Дженоа». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Лечче». В 27 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей.

В следующем сезоне «Беневенто» будет выступать в серии А.