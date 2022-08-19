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Сегодня, 10:39

«Ланс» отказался отдать Канаго в аренду «Краснодару». Игрока предложили «Спартаку»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Иньятиус Ганаго.
Фото AFP

Форвард «Ланса» Иньятиус Ганаго может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, французский клуб отказал «Краснодару» в аренде 23-летнего камерунца. Теперь игрока предложили «Спартаку». При этом сам «Ланс» рассматривает только полноценный трансфер.

В минувшем сезоне Ганаго провел 28 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Источник: https://t.me/karpinside/23605
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