Лаллана перешел в «Брайтон»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана подписал контракт с «Брайтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним англичанином рассчитано на три года. Игрок перешел к «Брайтон» в статусе свободного агента.

Лаллана выступал в составе «Ливерпуля» с 2014 года, перейдя из «Саутгемптона» за 31 миллион евро. В этом сезоне полузащитник провел 22 матча в футболке «красных», отличившись одним голом и двумя ассистами.