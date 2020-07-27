Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Лаллана перешел в «Брайтон»

23:10
Адам Лаллана. Фото ФК "Брайтон"
Адам Лаллана. Фото ФК "Брайтон"
Теги:

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана подписал контракт с «Брайтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним англичанином рассчитано на три года. Игрок перешел к «Брайтон» в статусе свободного агента.

Лаллана выступал в составе «Ливерпуля» с 2014 года, перейдя из «Саутгемптона» за 31 миллион евро. В этом сезоне полузащитник провел 22 матча в футболке «красных», отличившись одним голом и двумя ассистами.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир