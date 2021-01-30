Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Лала перейдет в «Олимпиакос». Летом игроком интересовался «Спартак»

03:06
Теги:

Защитник «Страсбура» Кенни Лала продолжит карьеру в Греции. Как сообщает L'Equipe, в выходные 29-летний француз пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с «Олимпиакосом».

Прошлым летом игроком активно интересовался московский «Спартак», но трансфер не состоялся.

В этом сезоне Лала сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Его нынешний контракт рассчитан до июня.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир