Лала перейдет в «Олимпиакос». Летом игроком интересовался «Спартак»

Защитник «Страсбура» Кенни Лала продолжит карьеру в Греции. Как сообщает L'Equipe, в выходные 29-летний француз пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с «Олимпиакосом».

Прошлым летом игроком активно интересовался московский «Спартак», но трансфер не состоялся.

В этом сезоне Лала сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Его нынешний контракт рассчитан до июня.