Лала перейдет в «Олимпиакос». Летом игроком интересовался «Спартак»
03:06
Защитник «Страсбура» Кенни Лала продолжит карьеру в Греции. Как сообщает L'Equipe, в выходные 29-летний француз пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с «Олимпиакосом».
Прошлым летом игроком активно интересовался московский «Спартак», но трансфер не состоялся.
В этом сезоне Лала сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Его нынешний контракт рассчитан до июня.
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