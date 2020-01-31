Лаксальт досрочно вернулся из аренды в «Милан». Им интересовался ЦСКА
23:17
«Милан» досрочно вернул полузащитника Диего Лаксальта из аренды в «Торино», об этом сообщается на официальном сайте миланского клуба.
Хотя 26-летний уругваец должен был находиться в аренде в «Торино» до конца сезона. Ранее футболистом интересовался ЦСКА.
В этом сезоне футболист провел 18 матчей за «Торино» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Official Statement: Diego Laxalt ?https://t.co/E76UG8I2z0— AC Milan (@acmilan) January 31, 2020
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