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Лаксальт досрочно вернулся из аренды в «Милан». Им интересовался ЦСКА

23:17
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«Милан» досрочно вернул полузащитника Диего Лаксальта из аренды в «Торино», об этом сообщается на официальном сайте миланского клуба.

Хотя 26-летний уругваец должен был находиться в аренде в «Торино» до конца сезона. Ранее футболистом интересовался ЦСКА.

В этом сезоне футболист провел 18 матчей за «Торино» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

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