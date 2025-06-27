Футбол
27 июня, 14:37

«Лацио» выкупил правнука Муссолини

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник Романо Флориано Муссолини продолжит карьеру в «Лацио».

22-летний итальянец в сезоне-2024/25 выступал за «Юве Стабию» на правах аренды из «Лацио». Он провел 37 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

После окончания сезона «Юве Стабия» активировала опцию выкупа, но «Лацио» сразу же воспользовался опцией обратного выкупа, в результате чего Муссолини вернется в команду.

Романо Флориани Муссолини является правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини.

  • Занзибара

    Господа! Оставьте в покое родителей, посмотрите на игрока. Ну право слово, неприлично это.

    28.06.2025

  • Занзибара

    Не судите детей по отцам, не правильно это. "Не суди других и сам не судим будешь"

    27.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Но, что любопытно, мать-то парнишки тоже фашня первостатейная

    27.06.2025

  • Millwall82

    тяжело ему наверное в детстве было, особенно от фанатов Ромы (леваки по большей части). В Риме он родился и вырос (и кстати, изначально пошел в академию Ромы, уже потом в Лацио перешел).

    27.06.2025

  • zg

    Да что он сделает,в наше то,лютое время....Так,в лучшем случае,зам командира отряда фашиствующих партизан...

    27.06.2025

  • zg

    И тренером ДиКанио!Вместе будут руки вскидывать!)))

    27.06.2025

  • Коэн-Цедек

    Половина человечества потомки Чингиз-хана.

    27.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Его второе имя, кстати, Бенито. А двоюродная бабка — Софи Лорен. Лишь бы и дальше мячик пинал. Не то мало ли...

    27.06.2025

    • Гоцук ведет переговоры с «Серикспором»

