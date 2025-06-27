«Лацио» выкупил правнука Муссолини

Защитник Романо Флориано Муссолини продолжит карьеру в «Лацио».

22-летний итальянец в сезоне-2024/25 выступал за «Юве Стабию» на правах аренды из «Лацио». Он провел 37 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

После окончания сезона «Юве Стабия» активировала опцию выкупа, но «Лацио» сразу же воспользовался опцией обратного выкупа, в результате чего Муссолини вернется в команду.

Романо Флориани Муссолини является правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини.