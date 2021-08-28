«Лацио» согласовал личный контракт с Костичем из «Айнтрахта»
Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич близок к переходу в «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, римский клуб готов арендовать 28-летнего серба с опцией выкупа. Сообщается, что «Лацио» согласовал с игроком личный контракт до 2025 года с зарплатой в 2 млн евро.
В минувшем сезоне Костич провел 30 матчей в бундеслиге, в которых забил 4 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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