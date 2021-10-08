«Лацио» проявляет интерес к вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге

«Лацио» интересуется вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римский клуб рассматривает кандидатов на случай ухода из клуба голкипера Томаса Стракоши, чей контракт действует до конца июня 2022 года. Сообщается, что «Лацио» пытался арендовать Аррисабалагу минувшим летом, но не смог договориться об условиях сделки с «Челси».

В сезоне-2021/22 Кепа провел 3 матча за «Челси» и пропустил 1 гол, проведя 2 матча на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего испанца в 13 миллионов евро.