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Сегодня, 07:18

«Лацио» предложил 35 миллионов евро за Гринвуда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лацио» ведет переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, сообщает Daily Mail.

По информации источника, римский клуб предложил за 22-летнего англичанина 35 миллионов евро. Отмечается, что переговоры между клубами проходят в позитивном ключе.

В минувшем сезоне Гринвуд на правах аренды выступал за «Хетафе». Он провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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