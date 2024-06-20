«Лацио» предложил 35 миллионов евро за Гринвуда

«Лацио» ведет переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, сообщает Daily Mail.

По информации источника, римский клуб предложил за 22-летнего англичанина 35 миллионов евро. Отмечается, что переговоры между клубами проходят в позитивном ключе.

В минувшем сезоне Гринвуд на правах аренды выступал за «Хетафе». Он провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.