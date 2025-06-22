«Лацио» намерен сохранить вратаря Мандаса

«Лацио» планирует оставить в составе вратаря Кристоса Мандаса на фоне интереса к нему со стороны «Вулверхэмптона», сообщает Il Messaggero.

По данным источника, итальянский клуб будет рассматривать действительно заманчивые предложения по 23-летнему греку, начиная с суммы трансфера в 30 миллионов евро. Римляне уже отклонили запрос от «Вулверхэмптона» на сумму 12 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Мандас во всех турнирах за «Лацио» в 20 матчах пропустил 18 голов, в 6 матчах сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.