«Лацио» и «Наполи» рассматривают обмен Луиса Альберто и Зелиньски

«Лацио» и «Наполи» рассматривают обмен полузащитников Луиса Альберто и Петра Зелиньски, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в минувшем сезоне Луис Альберто часто конфликтовал с главным тренером римлян Маурицио Сарри, так как хавбеку не подходит игровой стиль команды.

Зелиньски, в свою очередь, недоволен количеством игрового времени в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 28-летний поляк провел за «Наполи» 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт заканчивается в июне 2024 года.

29-летний испанец Альберто сыграл в 44 матчах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека действует до июня 2025 года.