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«Лацио» хочет наладить сотрудничество с «Вулверхэмптоном» и купить двух игроков команды

16:33
Диогу Жота. Фото Английская премьер-лига.
Диогу Жота. Фото Английская премьер-лига.
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«Лацио» и «Вулверхэмптон» планируют наладить сотрудничество в трансферном вопросе, сообщает Football Italia.

Сообщается, что спортивный директор «Лацио» Ильи Таре и близкий к «Вулверхэмптону» агент Жорже Мендеш согласовали будущее партнерство. Так, римский клуб хочет приобрести у «Вулвз» двух португальцев — полузащитника Рубена Невеша и нападающего Диогу Жоту.

23-летний Невеш в текущем сезоне провел 43 матча за «Вулверхэмптон» и забил четыре мяча при двух голевых передачах. У 23-летнего Жоты 37 матчей, 15 голов и шесть ассистов.

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