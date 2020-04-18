«Лацио» хочет наладить сотрудничество с «Вулверхэмптоном» и купить двух игроков команды

«Лацио» и «Вулверхэмптон» планируют наладить сотрудничество в трансферном вопросе, сообщает Football Italia.

Сообщается, что спортивный директор «Лацио» Ильи Таре и близкий к «Вулверхэмптону» агент Жорже Мендеш согласовали будущее партнерство. Так, римский клуб хочет приобрести у «Вулвз» двух португальцев — полузащитника Рубена Невеша и нападающего Диогу Жоту.

23-летний Невеш в текущем сезоне провел 43 матча за «Вулверхэмптон» и забил четыре мяча при двух голевых передачах. У 23-летнего Жоты 37 матчей, 15 голов и шесть ассистов.