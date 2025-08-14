Футбол
14 августа, 18:12

La Stampa: Доннарумма будет получать 12 миллионов евро в год по контракту с «Манчестер Сити»

Руслан Минаев

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма достиг предварительного соглашения о контракте с «Манчестер Сити», сообщает La Stampa.

26-летний итальянец будет получать около 12 миллионов евро в год. Также в соглашении предусмотрены бонусы. Отмечается, что «ПСЖ» запросил 50 миллионов евро за голкипера.

Джанлуиджи Доннарумма.Шок: Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». И между строк раскритиковал Луиса Энрике на прощание

Итальянец выступает за парижскую команду с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Доннаруммы в 40 миллионов евро.

  • Фирсыч

    Ну, Донна не хило тащил ПСЖ в лиге чемпионов.

    14.08.2025

  • andy1962

    Сначала ты работаешь на свое имя, потом имя на тебя. Молодец Донна)))

    14.08.2025

  • Dimzilla

    На сдачу.

    14.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Может МанСити еще и Сафонова купить? Проверенная связка, принесла в прошлом году ПСЖ 4 титула

    14.08.2025

  • Фирсыч

    ПСЖ, писали, что готовы продать Донаруму за 30 миллионов. Думали, желающих не будет. Как желающие нашлись, тут же 50 запросили.

    14.08.2025

