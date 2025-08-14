La Stampa: Доннарумма будет получать 12 миллионов евро в год по контракту с «Манчестер Сити»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма достиг предварительного соглашения о контракте с «Манчестер Сити», сообщает La Stampa.

26-летний итальянец будет получать около 12 миллионов евро в год. Также в соглашении предусмотрены бонусы. Отмечается, что «ПСЖ» запросил 50 миллионов евро за голкипера.

Итальянец выступает за парижскую команду с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Доннаруммы в 40 миллионов евро.