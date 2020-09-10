La Gazzetta dello Sport: Кулибали близок к переходу в «Манчестер Сити»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Сити» готов предложить за игрока 70 миллионов евро + 5 миллионов в видео бонусов. «Наполи» может устроить эта сумма. Возможно, стороны придут к соглашению уже до конца недели.

29-летний сенегалец в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Наполи» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб требует за него 90 миллионов евро, а сам он не против остаться в команде.