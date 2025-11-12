Футбол
Сегодня, 19:44

La Gazzetta dello Sport: «Бавария» и «Челси» интересуются вратарем «Милана» Меньяном

Руслан Минаев

«Челси» и «Бавария» проявляют интерес к вратарю «Милана» Майку Меньяну, сообщает La Gazzetta dello Sport. Клубы намерены начать переговоры о переходе голкипера уже в январе.

Контракт Меньяна с «Миланом» действует до лета 2026 года. В клубе не уверены в будущем 30-летнего француза и уже ищут ему замену.

В текущем сезоне голкипер провел за миланский клуб 12 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Майк Меньян
ФК Бавария
ФК Милан
ФК Челси
