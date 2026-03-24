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24 марта, 23:02

La Gazzetta dello Sport: «Барселона» заинтересовалась защитником «Ювентуса» Камбьязо

Руслан Минаев

«Барселона» проявляет интерес к левому защитнику «Ювентуса» Андреа Камбьязо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер туринской команды Лучано Спаллетти считает 26-летнего игрока ключевым. Итальянский гранд оценивает трансфер Камбьязо в 50 миллионов евро и вряд ли рассмотрит предложения ниже этой суммы.

В сезоне-2025/26 защитник провел 39 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.

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ФК Барселона
ФК Ювентус
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