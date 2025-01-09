Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:19

L`Equipe: «ПСЖ» и «МЮ» пытаются оформить переход Кварацхелии

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может покинуть итальянский клуб, сообщает L`Equipe.

По данным источника, интерес к 23-летнему грузину возобновили «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Парижане усиливают работу через посредников, чтобы перейти к конкретным действиям. Манкунианцы всерьез рассчитывают подписать Кварацхелию в качестве замены Маркусу Рэшфорду, рассматривая среди вариантов обмен. Отмечается, что неаполитанцы не закрыты к продаже игрока.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: «Манчестер Сити» ведет переговоры о переходе форварда «Айнтрахта» Мармуша

La Repubblica: защитник «Барселоны» Араухо переходит в «Ювентус»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости