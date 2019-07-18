L’Equipe: Фекир близок к переезду в Испанию. За него предлагают 29 миллионов евро

Нападающий "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в Испании, утверждает L’Equipe. По информации СМИ, 26-летний француз близок к переходу в "Бетис". Испанцы предлагают за футболиста 29 миллионов евро.

Среди претендентов на француза также называют "Валенсию" и "Севилью"​.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" хотел приобрести Фекира. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Фекир провел 39 матчей за "Лион", забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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